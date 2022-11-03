Від обеліска залишилися лише уламки та каміння.

У Миколаєві 2 листопада було чутно вибух, після якого виявилося, що невідомі підірвали обеліск на братській могилі 80 миколаївських підпільників та жертв фашизму, який ще називають пам’ятником скорботної матері.

Як повідомляє видання "Новини N", від обеліска залишилося лише каміння, а на місці інциденту вже працюють правоохоронці, вибухотехніки. Вони встановлюють усі обставини події.

Меморіальний комплекс "Братська могила 80 миколаївських підпільників та жертв фашизму" знаходиться у Центральному міському кладовищі, яке відоме як Некрополь. Окрім пам'ятника, який підірвали невідомі, так також знаходиться курган.

Відео дня

Хто та для чого це зробив, поки що невідомо. Проте, судячи з фото та відео з місця подій, відновленню обеліск не підлягає, адже від нього майже нічого не залишилося.

Як зазначив начальник міського управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров, на тлі цих подій у мережі шириться неправдива інформація про те, що насправді пам'ятник нібито називався "Батьківщина-мати".

"Пам'ятник, який зруйновано сьогодні вночі ніколи не називався "Родина Мать", як це зараз "разгоняється". Схоже на керовану інфооперацію. Правильна та повна назва "Братська могила 80 миколаївських підпільників та жертв фашизму 1941-1945 рр., (до цього меморіального комплексу належить курган та пам’ятник скорботної матері)". Єдиний, кому може бути вигідно й знищення пам'ятки й "разгон" фальшивої назви - це російський інфопростір!", - написав він.

Пам'ятники в Україні

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі на скандальну статую Катерини II вдягнули ковпак ката, активіст також анонсував демонтаж пам'ятника. До руки імператриці невідомі прикріпили зашморг.

А в Херсоні росіяни нещодавно вкрали два пам'ятники. Рашисти вивезли вивезли пам’ятники російському полководцю Олександру Суворову та російському адміралу Федору Ушакову. Окупаційна "влада" вже "вигородила" загарбників.

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