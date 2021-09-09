Христина Новицька покінчила з життям, імітуючи сцену з фільму 2003 року "між смертю і життям".

Генеральна прокуратура Бодрума заявила, що українка Христина Новицька, яку взимку цього року знайшли мертвою на віллі зі зв'язаними руками і мішком на голові, покінчила життя самогубство.

Про це повідомляє CNN Türk.

У постанові сказано, що Новицька покінчила з життям, імітуючи сцену з фільму 2003 року "Між смертю і життям". Також вона подумувала про самогубство іншими способами.

Когось, хто міг підбурювати дівчину до самогубства, також не вдалося встановити.

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Молоду українку знайшли мертвою на орендованій віллі в турецькому Бодрумі. Українка жила в елітному комплексі на південному узбережжі Туреччини.

Мати дівчини не могла зв'язатися з нею ще з 30 грудня 2020 року, тому попросила сусідів навідатися до дочки. Оскільки ніхто не відкривав, сусіди викликали поліцію.

Тіло 25-річної Христини Новицької виявили на стільці з наручниками на руках і пакетом на голові. Всі три замки сталевих дверей вілли були закриті зсередини, а на вікнах були залізні решітки.

Слідчі розглядали 2 основні версії смерті українки: вбивство і самогубство. Після експертизи в поліції вважали, що дівчину міг вбити її хлопець, проте потім почали схилятися до версії самогубства.

Звістка про смерть українки розлетілася всією Туреччиною після того, як про неї розповів відомий турецький актор Альп Кірсан, який жив з Новицькою по сусідству.

Справа перебувала на особливому контролі консульства України в Анталії.

Автор: Денис Прядко