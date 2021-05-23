Постраждалу ушпиталили до медичного закладу з травмами.

Декілька днів тому у Києві на вулиці Івана Сірка сталась автопригода за участі бетонозмішувача, внаслідок якої постраждала дівчина.

Відео інциденту опублікувала Патрульна поліція Києва.

На запису видно, що водій вантажівки наїхав на дівчину, яка вийшла на проїзну частину прямо перед авто, паралельно розмовляючи по мобільному телефону. До пішохідного переходу було 30-40 метрів. Постраждалу ушпиталили до медичного закладу з травмами.

«Користування гаджетами, порушення правил дорожнього руху, неуважність на дорозі. Тут є цілий букет. На жаль, дорога часто не прощає неуважності і легковажності», - прокоментували у поліції.

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Автор: Денис Прядко