Про смерть народного депутата стало відомо вранці 8 жовтня.

У мережі з'явилося перше фото з місця смерті народного депутата Антона Полякова.

Знімок публікує Telegram-канал "Монастир".

Читайте такожНардепа Антона Полякова знайшли мертвимТакож цей канал наводить деякі подробиці смерті народного обранця. Нібито водій таксі підібрав Полякова в районі Ленінградської площі. Нардеп попросив підвезти його до якогось ресторану.

"При цьому нардеп ледве стояв на ногах і від нього розлило алкоголем. Вже в машині Полякову стало зовсім зле", - стверджується в повідомленні.

Нардепа Полякова знайшли мертвим: подробиці

У Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата Антона Полякова. Йому стало зле в таксі, його намагалися реанімувати лікарі "швидкої".

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

Як стверджує журналіст Юрій Бутусов, нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР.

Автор: Ольга Робейко