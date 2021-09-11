Чоловік раніше вже притягувався за злочини на сексуальному грунті.

Чоловік у Херсонській області зґвалтувати онучку своєї співмешканки. Правоохоронці його затримали, коли він був у машині з постраждалою,

Про це повідомляє прес-служба Департамент карного розшуку.

До поліції звернулася 35-річна мешканка одного села з Херсонського району. За словами жінки, її 12-річна дочка не прийшла додому.

Правоохоронці з'ясували, що дівчинка самостійно сіла в авто співмешканця її бабусі. При цьому раніше чоловік був судимий за злочини на сексуальному грунті.

Читайте такожУ Чернівецькій області легковик врізався в коня та вилетів у кювет: є жертвиПізніше розшукуване авто зупинили за межами населеного пункту. Підозрюваний спробував сховатися, але його затримали.

Крім того, в машині перебувала дівчинка. За її словами, чоловік заманив її в авто, вивіз за межі населеного пункту, вимкнув її та свій телефон, після чого зґвалтував.

Чоловік зізнався у скоєнні злочину. За його словами, це був їх перший статевий акт, а все сталося на задньому сидінні його машини.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Рівненській області до 8 років позбавлення волі засудили 29-річного чоловіка за зґвалтування малолітньої. Під час досудового розслідування встановлено, що в грудні 2019 року чоловік заради задоволення своєї статевої пристрасті, всупереч волі потерпілої, умисно вчинив дії сексуального характеру, вступивши в статевий акт з малолітньою дитиною своєї знайомої.

Автор: Анастасія Горбачова