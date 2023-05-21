Прикордонники зʼясували, що з 2019 року чоловік відбував покарання у виправній колонії Харкова за крадіжку.

На Закарпатті поблизу кордону з Румунією затримали росіянина, який перебував в Україні незаконно. Зʼясувалося, що до січня 2023 року чоловік відбував покарання у виправній колонії.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, росіянина затримали 19 травня прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону в рамках проведення спецоперації "Захід – 2023".

"Особу чоловічої статі наряд виявив на контрольному посту близько опівночі, мети свого перебування у прикордонні пояснити той не зміг. Окрім довідки про звільнення, виданої однією з установ Державної кримінально-виконавчої служби України, жодних документів 33-річний прибулець не мав. Виявилося, що правопорушник народився в Санкт-Петербурзі та має російське громадянство", – йдеться у повідомленні.

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Прикордонники зʼясували, що з 2019 року чоловік відбував покарання у виправній колонії Харкова за крадіжку.

"У тому ж 2019 році один із судів м. Харкова засудив росіянина ще й за ст. 391 ККУ "Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань". Тоді за сукупністю вироків йому було призначено покарання у виді 3 роки 7 місяців позбавлення волі. У січні 2023 року, після відбуття покарання, чоловіка звільнили, проте судячи з усього, покидати Україну він не поспішав", – зазначили в ДПСУ.

Прикордонники склали на росіянина протокол про вчинення ним правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203 КУпАП. Порушника передали співробітникам Державної міграційної служби.

Затримання на кордоні

У квітні прикордонники затримали на Закарпатті 11 чоловіків. Вони намагалися втекти з України. Зазначається, що двом із них допомагав місцевий мешканець.

Раніше повідомлялося, що під час патрулювання річкової ділянки кордону з Угорщиною українські прикордонники викрили двох ухилянтів. Чоловіки намагались втекти до сусідньої країни на човні, але їх наздогнали працівники ДПСУ.

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