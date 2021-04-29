У Сумській області з вогню копи винесли 5-річну дитину, бо рідні про неї забули.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Пожежа сталася у Білопіллі.
Зайнялася одна з кімнат житлового будинку. Рідні самотужки витягли через вікно 23-річного хлопця та кинулися гасити дім. Отямилися лише після запитання копів "чи є ще хтось всередині?". Тоді мати дитини й згадала про сина, зачиненого у кімнаті.
Читайте такожУ Луцьку під час пожежі загинули матір з дочкою та чоловік (фото, відео)У хаті жили мати-пенсіонерка, її дорослі сини, та невістка з онуком. Пожежа спалахнула раптово, надвечір. Всередині був один із синів. Коли зовні розбили вікно, вогонь спалахнув з новою силою, розповідає власниця будинку. У всіх почалася паніка.
В той час додому повернулася її невістка з онуком. Малого завела до віддаленої кімнати будинку й зачинила. Вже потім розповіла, думала, туди пожежа не дійде. Сама ж кинулася допомагати гасити будинок.
"На відстані витягнутої руки я не бачила ні напарника, не чула криків дитини", - розповідає патрульна Світлана.
Хлопчик не постраждав, до лікарні, на щастя, його госпіталізувати не довелося.
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