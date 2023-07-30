Внаслідок вибуху пошкоджені обʼєкти, розташовані в межах 500 метрів від місця трагедії.

На півдні Таїланду пролунав потужний вибух на складі піротехніки. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 10 осіб, понад 100 дістали поранень.

Як повідомляє Independent із посиланням на відділ звʼязків із громадськістю провінції Наратхіват, поранення отримали щонайменшще 118 людей, ще понад 200 осіб, які мешкали у прилеглих домогосподарствах, постраждали. За даними посадовців, під завалами все ще можуть перебувати люди, які чекають порятунку.

Внаслідок вибуху пошкоджені обʼєкти, розташовані в межах 500 метрів від місця трагедії. Серед них – біля 100 будинків.

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Губернатор провінції Санан Понгаксорн повідомив громадському мовнику Thai PBS, що вибух, ймовірно, стався внаслідок проведення на складі будівельних робіт. Загоряння та вибух феєрверків, що там зберігалися, могли спровокувати іскри від зварювання металу.

Інші інциденти з вибухами

28 липня в російській Самарі пролунав вибух на нафтопереробному заводі. Причиною могла стати детонація попередньо закладеної вибухівки.

Того ж дня повідомлялося, що у Греції внаслідок потужних лісових пожеж вибухнув склад із боєприпасами, розташований на території великої військової бази. Зазначається, що мешканців прилеглих районів закликали в обовʼязковому порядку евакуюватися.

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