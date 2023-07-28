За попередніми даними, спрацювала вибухівка, закладена попередньо.

На території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі (РФ) стався вибух.

Як повідомив депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн, інцидент на заводі стався сьогодні, 28 липня. Причиною стала детонація закладеної заздалегідь вибухівки.

"За попередньою версією, було закладено вибуховий пристрій. На щастя, серйозних руйнувань, а також постраждалих немає", - заявив Хінштейн.

Відео дня

Останні новини з Росії

П'ятниця видалася для росіян тривожною. У Таганрозі Ростовської області стався гучний вибух.

У мережі публікують фотографії та відео, на яких видно стовп диму в одному з районів міста. Російські ЗМІ пишуть, що в сусідніх будинках вибило скло вибуховою хвилею. За їхніми даними, вибух стався неподалік від аквапарку" Лазурний", на вулиці Адмірала Крюйса.

Тим часом в мережі публікують знімки уламком, які знайшли на місці вибуху. РосЗМІ відзначають, що вони характерні для ракет систем С-200 або С-300.

Вас також можуть зацікавити новини: