Якщо рідні не знайдуться, українку поховають як невідому особу.

У Туреччині шукають рідних українки, яка померла від серцевого нападу. Жінка була без документів, її співмешканець надав консульству фото загиблої. За непідтвердженими даними, українку звуть Вікторія.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Понад тиждень тому у турецькій Анталії жінка померла від серцевого нападу. До лікарні її доправила машина швидкої допомоги, проте допомогти їй лікарі не змогли.

Документів в українки не було, проте у її співмешканця знайшлося фото загиблої. За непідтвердженою інформацією, жінку звали Вікторія, вона народилася у 1983 році.

Українка вже давно жила у Туреччині. Спочатку вона мешкала у міста Адана, а згодом переїхала до Анталії, де прожила півтора року. Якщо рідних не знайдуть, жінку поховають як невідому особу. Саме тому консульство України у турецькій Анталії шукає членів родини загиблої.

Читайте такожУкраїнка два роки не може побачити сина, якого утримують родичі (відео)Дипломати просять усіх, хто знав загиблу та може надати про неї інформацію, телефонувати на гарячу лінію. Прізвище жінки поліція Туреччини записала з помилками, найбільш ймовірно, що це прізвище - Сенцова, повідомив Емір Рустамов, консул України в Анталії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Італії знайшли мертвою українку, поліція розглядає різні версії інциденту. Проте друзі жінки відмовляються вірити у те, що вона померла від передозування наркотиками.

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Автор: Поліна Кузенко