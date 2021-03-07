НП сталася вранці на нерегульованому залізничному переїзді.

У Вінниці внаслідок зіткнення легкового автомобіля та поїзда травмовано водія легковика.

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, інцидент стався сьогодні о 6:58 на нерегульованому залізничному переїзді по вул. Залізничній.

Читайте такожВідрізало ноги: на вокзалі в Києві чоловік потрапив під потяг-ЗМІ

"Сталося зіткнення дизельного поїзда і легкового автомобіля ВАЗ-2106", - розповіли в ДСНС.

Відзначається, що в результаті ДТП постраждав водій автомобіля.

Рятувальники передали травмованого чоловіка бригаді екстреної медичної допомоги.

Що цьому передувало

4 березня 2021 року в Києві на вокзалі "Київ-Пасажирський" відрізало ноги поїздом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи