У Вінниці внаслідок зіткнення легкового автомобіля та поїзда травмовано водія легковика.
Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, інцидент стався сьогодні о 6:58 на нерегульованому залізничному переїзді по вул. Залізничній.
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"Сталося зіткнення дизельного поїзда і легкового автомобіля ВАЗ-2106", - розповіли в ДСНС.
Відзначається, що в результаті ДТП постраждав водій автомобіля.
Рятувальники передали травмованого чоловіка бригаді екстреної медичної допомоги.
Що цьому передувало
4 березня 2021 року в Києві на вокзалі "Київ-Пасажирський" відрізало ноги поїздом.
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