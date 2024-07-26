У військкоматі на Одещині чоловік відрубав собі палець сокирою

Ймовірно, потенційний призовник у такий спосіб вирішив уникнути медкомісії.

На Одещині у військкоматі чоловік відрубав собі палець пожежною сокирою, щоб уникнути проходження військово-лікувальної комісії.

Про цю надзвичайну подію повідомили місцеві Телеграм-канали. Йдеться, що 25 липня у Білгород-Дністровському ТЦК та СП чоловік, якого туди доставили, завдав собі травму.

"Учора у Білгород-Дністровському військкоматі затриманий 42-річний чоловік схопив пожежну сокиру та відрубав собі два пальці на правій руці, щоб не проходити медкомісію. Потерпілого негайно госпіталізували", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Джерело у правоохоронних органах підтвердило УНІАН факт події.

"Такий інцидент, дійсно, стався у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Білгород-Дністровського району. Постраждалого доставили до лікарні", - сказав правоохоронець. Водночас він додав, що, за його даними, чоловік призовного віку відрубав собі один палець.

За словами джерела, невідомо, чи відкрито кримінальне провадження, тому що йдеться за "самокаліцтво".

За яких обставин це сталося, наразі невідомо. У Одеському обласному ТЦК та СП подію поки не коментують.

Інші інциденти з ТЦК

Як повідомляв УНІАН, 24 липня в Одесі водій легковика у відповідь на вимогу надати документи набрав швидкість та "прокотив" співробітника ТЦК та СП на капоті. Зокрема, у соцмережах почали тиражувати відео, яке зроблено з салону вказаної автівки. Зафіксовано, що під час руху легковика на капоті знаходиться чоловік у військовій формі, який намагається утриматись на транспортному засобі. Чути, як те, що відбувається, коментують люди що перебувають у салоні. Зокрема, жіночий та чоловічий голоси: "Ти, що - хворий! Машину ламаєш!", "Ви уявляєте, заліз на машину. Ламає все на машині, а нікуди не йде", "Двірники зламав!", "Ганьба!" тощо.

Після того, як автівку наздогнав транспортний засіб з іншими військовими, цивільна автівка зупинилася.

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що на вулиці спільна група оповіщення військовослужбовців територіального центру комплектування та поліції попросила водія автівки надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи. Однак водій авто продовжив рух, у результаті чого наніс травми військовослужбовцю, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП. Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вважає таке ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, неприпустимим.

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