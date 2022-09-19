У схемі брали участь екс-посадовець одного з потужних оборонних підприємств на Запоріжжі та троє нинішніх працівників підприємства.

У Запоріжжі заблоковано "витік" за кордон секретних технологій з виробництва авіадвигунів для винищувачів.

Як повідомляє Служба безпеки України, в результаті спецоперації заблоковано спробу нелегальної передачі до однієї з країн Східної Азії новітніх військових технологій, які підлягають державному експортному контролю.

Так, за грошову винагороду зловмисники намагались переправити іноземцям секретну документацію щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів.

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За даними контррозвідки СБУ, схему організував колишній посадовець одного з потужних оборонних підприємств регіону, він також залучив до неї трьох нинішніх працівників підприємства, які здійснювали приховане копіювання таємної інформації з робочих комп’ютерів і зразків технічної документації.

"Отримані відомості організатор оборудки планував за гроші передати іноземним представникам через закриті канали електронного зв’язку. За попередніми висновками фахівців оборонного-промислового комплексу України, у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили електронні носії інформації з технічною документацією військового призначення, засоби зв’язку, які використовували для комунікації із зарубіжним "замовником", а також 30 тис. доларів, які вони отримали як завдаток за нелегальний експорт.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові колишній поліцейський з приятелем "зливали" окупантам дані про ЗСУ.

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