Під час виконання робіт кран натрапив на підводну скелю.

Один з найбільш потужних в Україні кранів Lifting LK-800 "Захарій" застряг у Запоріжжі посеред Дніпра.

Як повідомляє Onur Group Ukraine у Facebook, інцидент з краном стався сьогодні. Під час виконання робіт він натрапив на підводну скелю через неправильно пророблену роботу щодо річкового маршруту.

«Було пошкоджено дно крану, тому зараз він тимчасово призупиняє свою роботу», - йдеться у повідомленні.

У компанії обіцяють в максимально швидкі терміни відремонтувати пошкоджену частину і відновити роботи з будівництва мосту.

Раніше сайт міста Запоріжжя 061.ua повідомляв, що 25 квітня плавкран "Захарій" приступив до найважливішого етапу - монтажу першого прольоту вантового моста.

Що відомо про кран Lifting LK-800 "Захарій"

Захарій LK-800 - несамохідний плавучий кран вантажністю 800 тонн, один з найбільш потужних кранів України.

Використовувався при монтажі Подільського мостового переходу. 18 листопада 2011 року під час проведення робіт кран впав. На момент аварії краном залишалося встановити чотири верхні секції Подільського мостового переходу. Команда крана не постраждала.

4 січня 2021 року кран прибув до Запоріжжя для продовження будівництва нових запорізьких мостів.

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Автор: Денис Прядко