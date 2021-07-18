Наразі правопорушника затримано, слідчі дії тривають.

У Запоріжжі водій легковика Volkswagen збив 37-річну жінку та її 9-річного сина.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції в Запорізькій області.

Читайте такожНа кордоні з Білоруссю п'яний далекобійник мало не зніс пункт пропуску (відео)Жінка з хлопчиком переходили дорогу на "зебрі", коли їх збив водій автомобіля Volkswagen Golf, 1994 року народження.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Медогляд показав, що кермувальник перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через аварію за ч. 2 ст. 286-1. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківську ввечері 18 червня сталася моторошна аварія - водій у стані наркотичного сп'яніння збив на пішохідному переході 5-річного хлопчика, який переходив дорогу з мамою.

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Автор: Ольга Робейко