У Запоріжжі жінка повідомила до поліції, що знайшла свого маленького онука мертвим. Матір хлопчика розшукують.
Про це повідомляє речниця Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Олена Лебединська, пише Суспільне.
За словами бабусі немовляти, матір повідомила про його смерть та зникла у невідомому напрямку.
За висновками лікарів, загиблому малюку було близько п'яти місяців. Причину смерті встановлюють, однак за попередніми даними, ознак насильницької смерті немає.
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