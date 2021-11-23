Малюку було близько п'яти місяців.

У Запоріжжі жінка повідомила до поліції, що знайшла свого маленького онука мертвим. Матір хлопчика розшукують.

Про це повідомляє речниця Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Олена Лебединська, пише Суспільне.

За словами бабусі немовляти, матір повідомила про його смерть та зникла у невідомому напрямку.

За висновками лікарів, загиблому малюку було близько п'яти місяців. Причину смерті встановлюють, однак за попередніми даними, ознак насильницької смерті немає.

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Правоохоронці розпочали перевірку за фактом смерті дитини.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області чоловік до смерті побив свою 4-річну доньку.

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Автор: Людмила Жерновська