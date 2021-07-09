З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років - мешканців обласного центру та області.

Вночі 8 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на проспекті Миру у Миколаєві відбувається бійка та чути постріли.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років - мешканців обласного центру та області.

«Із одного з автомобілів, у якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети», - йдеться у повідомлені. Що це за предмети – у поліції не пояснили.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту.

Слідчі відділення поліції 2 Миколаївського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 263 «Незаконне зберігання зброї» та ст. 296 «Хуліганство» ККУ.

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Автор: Денис Прядко