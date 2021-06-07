Аварія сталася ввечері 6 червня на автодорозі "Львів-Самбір-Ужгород".

На Львівщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легкового автомобіля загинули двоє людей.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, ДТП сталася ввечері 6 червня поблизу с. Бабина Самбірського району на автодорозі Н-13 «Львів-Самбір-Ужгород».

Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

У поліції Львівської області повідомили, що в аварії загинули водій та пасажир легкового автомобіля.

Читайте такожМоторошна аварія на трасі "Київ-Чоп": кількість жертв збільшилася (фото відео)Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2109 («Лада»), яким керував 20-річний місцевий житель та мікроавтобус «Фольксваген Транспортер» під керуванням 18-річного мешканця Самбірщини.

«Внаслідок зіткнення водій «Лади» загинув на місці події, а його 16-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні. Водій та троє пасажирів «Фольксвагена» віком 17, 18 та 28 років з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню», – говориться у повідомленні.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Катерина Шварц, Вікторія Токарєва