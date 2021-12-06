Студенти, яких знайшли мертвими, жили в гуртожитку коледжу в одній кімнаті / фото Національної поліції

У Житомирі поліція отримала повідомлення від викладача одного з місцевих коледжів про зникнення двох студентів. Їх речі знайшли неподалік водойми.

Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції в Житомирській області.

"Відомо, що зниклі студенти віком 18 та 20 років родом з Овруччини. Вони проживають в гуртожитку коледжу в одній кімнаті. У навчальному закладі характеризуються позитивно. Попередньо, увечері, 5 грудня, їх бачили в гуртожитку. Наступного дня речі зниклих виявили неподалік водойми, розташованої на території навчального закладу", - йдеться в повідомленні.

Згодом у поліції кореспонденту УНІАН розповіли, що тіла студентів знайшли водолази.

"Під час обстеження водойми водолази Житомирської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіла розшукуваних студентів. Причину смерті обох загиблих встановлять фахівці судово-медичної експертизи", - розповіла керівниця прес-служби ГУНП в Житомирській області Алла Ващенко.

У межах кримінального провадження поліцейські з’ясовують усі обставини, що призвели до трагічної події.

Фото Національної поліції
Фото Національної поліції
Фото Національної поліції

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Автор: Марина Чорноштан