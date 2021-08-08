Водолази знайшли тіло чоловіка на відстані 30 м від лівого берега Дніпра.

В Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло чоловіка, який пішов купатись і не повернувся.

Як повідомляє ГУ ДСНС України у місті Києві, повідомлення про пригоду надійшло рятувальникам увечері 7 серпня. На місце події було направлено водолазне відділення.

Водолази знайшли тіло чоловіка о 19:27, на відстані 30 м від лівого берега Дніпра, на глибині в 6 метрів. Потопельника дістали з води та передали правоохоронцям для встановлення причин та обставин трагедії.

Читайте такожНа Волині втопився 2-річний хлопчик, коли його мама збирала чорниці

Напередодні повідомлялось, що в Києві сталася трагедія на озері Радунка в мікрорайоні Райдужний.

Як повідомила у Facebook громадська організація "Автопатруль Майдан", у водоймі потонула 22-річна вагітна дівчина.

"Зі слів п’яного хлопця, який відпочивав разом з нею, вона ще й була вагітна третій місяць. Чому хлопець не вгледів свою дівчину чи не допоміг - відповісти не може", - йдеться у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Дмитро Захаров