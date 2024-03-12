За попередніми даними, без жертв.

У Берліні в таборі для біженців на місці колишнього аеропорту Тегель виникла масштабна пожежа.

Як повідомляє RBB24, для гасіння пожежі задіяна пожежна частина чисельністю 100 чоловік. Над містом видно величезний стовп диму. Берлінська пожежна бригада була спрямована на масштабну операцію до місць розміщення біженців в аеропорту Тегель. Пожежна служба повідомила, що 100 екстрених служб уже на шляху.

За попередніми даними, горять три величезні намети (кожен на кілька сотень людей).

Як зазначив виданню речник пожежної служби, попередньо, можливо що декілька людей постраждали. Водночас за попередніми даними Державного управління у справах біженців (LAF), про жертви поки що не повідомляється.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вогонь спочатку спалахнув у наметі площею 1000 квадратних метрів о 14:00. Але більшість мешканців змогли швидко покинути намет. Пізніше стало відомо, що один із наметів уже завалився.

Як повідомляють у мережі, можливою причиною пожежі могло стати паління в одному з наметів.

Зазначається, що після закриття аеропорту Тегель ділянка на північному заході столиці служила для розміщення біженців. Центр прибуття мігрантів, які шукають захисту, чи не один із найбільших у країні. За даними Державного управління у справах біженців (LAF), тут є 40 наметів, у яких проживає близько 4500 осіб.

Українські біженці у Німеччині

За останніми даними Євростату, наразі Німеччина прийняла найбільше українських біженців - 1 270 150 осіб; 29,5% від загальної кількості ЄС. Також Німеччина лідирує за кількістю українців, що в'їхали у країну у січні цього року (+18 905; +1,5%).

Раніше УНІАН писав, що у Німеччині йдуть дискусії щодо затвердження бюджету на 2024 рік, зокрема щодо видатків. Так, парламент планує скоротити соціальні витрати. Передбачено поліпшення інтеграції на ринок праці біженців, особливо з України, через програму Jobturbo, щоб зменшити витрати на 500 мільйонів євро.

Наприкінці січня парламент Німеччини ухвалив закон про спрощення процедури набуття громадянства іноземцями, що законно проживають в країні. Відповідно до нового закону, частина українських біженців зможуть претендувати на німецький паспорт вже з наступного року

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