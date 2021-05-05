Окрім того, прикордонники помітили чотирьох людей неподалік. Розпочато досудове розслідування.

Читайте такожЛітак з Румунії порушив кордон та залетів углиб України (відео)Біля кордону з Російською Федерацією українські прикордонники виявили чотири парашути.

Про це в середу, 5 травня, розповіли у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Спочатку під час патрулювання прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території Росії, а ще одна людина - на території України. Згодом правоохоронці натрапили на парашути.

"На зазначений напрямок негайно висунулась група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону. В ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони були в очереті неподалік від державного кордону. Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України", - розповіли в МВС.

Розпочато досудове розслідування за ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю", в рамках якого проводяться невідкладні слідчі дії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова