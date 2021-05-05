Читайте такожЛітак з Румунії порушив кордон та залетів углиб України (відео)Біля кордону з Російською Федерацією українські прикордонники виявили чотири парашути.
Про це в середу, 5 травня, розповіли у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
Спочатку під час патрулювання прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території Росії, а ще одна людина - на території України. Згодом правоохоронці натрапили на парашути.
"На зазначений напрямок негайно висунулась група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону. В ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони були в очереті неподалік від державного кордону. Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України", - розповіли в МВС.
Розпочато досудове розслідування за ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю", в рамках якого проводяться невідкладні слідчі дії.
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