Для передачі інформації він планував виїзд до РФ під виглядом відвідування родичів.

На Дніпропетровщині колишній військовослужбовець намагався передати спецслужбам РФ секретні дані щодо системи управління протиповітряною обороною України.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"У Дніпропетровській області викрито колишнього посадовця одного з підрозділів Повітряних сил Збройних сил України на прихованому збиранні секретних військових відомостей. Таємну інформацію він намагався передати представникам російських спецслужб. Для цього планував виїзд до РФ під виглядом відвідування родичів", - йдеться у повідомленні.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ вилучили у зловмисника незаконно одержані матеріали щодо організації системи управління військами Протиповітряної оборони України.

"Встановлено, що цей колишній військовослужбовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу. Отримані секретні матеріали зберігав за місцем свого проживання", - розповіли у спецслужбі.

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Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили флеш-носії з таємною військовою інформацією, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень.

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