Діти потонули у ставку, граючись на тонкій кризі.

У Херсонській області у ставку потонули двоє дітей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті.

Як йдеться у повідомленні, 23 грудня о 21:10 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Роздольне Каховського району зникло 2 дитини (2013 р.н.).

За інформацією Нацполіції, діти можливо потонули у місцевому ставку граючись на тонкій кризі.

"Підрозділами ДСНС тіло 1 дитини знайдено та вилучено зі ставка. Пошуки другої дитини тривають", - сказано у повідомленні.

Від ДСНС залучено 4 особи та 2 одиниці техніки (в тому числі 1 човен).

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Як повідомляв УНІАН, у селі Парипси Попільнянської територіальної громади Житомирської області у водоймі було виявлено тіло чоловіка, який разом з дружиною пішов на риболовлю. Інформація про зникнення подружжя надійшла до поліції 6 грудня. Тіло дружини, яка за деякою інформацією була вагітною, так знайдено і не було. До пошуків подружжя залучали снігоболотохід зі Львівщини та водолазів.

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