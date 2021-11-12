Виявлено три фальшивих сертифікати.

В аеропорту "Одеса" прикордонники виявили підроблені COVID-сертифікати у сім'ї українців, яка прибула з Єгипту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, фальшивки виявили вчора, 11 листопада.

"Скористатися ними намагалася сім'я українських туристів, яка прилетіла з Єгипту. Під час в'їзду в Україну та проходження прикордонного контролю наші співвітчизники надали три недійсні сертифікати про щеплення від COVID-19", - розповіли в прес-службі.

Як уточнили у відомстві, підроблені документи про вакцинацію були у чоловіка, 1988 р. н., 33-річної жінки і дівчинки, 2008 р. н.

Читайте такожЛупцювали ногами й руками: у Мелітополі з криками й матами вигнали з маршрутки "антимасочника" (відео)Зазначається, що підробка міжнародних свідоцтв про вакцинацію виявлена за допомогою програмного забезпечення SafeBorder.

"Електронна перевірка сертифікатів про вакцинацію займає всього кілька секунд, під час якої здійснюється сканування QR-коду, що міститься на документі, після чого SafeBorder показує інспектору результат – сертифікат дійсний чи ні", - пояснили в прес-службі.

Наразі громадян з підробленими сертифікатами передали співробітникам Національної поліції, які встановлюють обставини правопорушення.

Нагадаємо, в СБУ констатують, що торгівля фальсифікованими COVID-сертифікатами стає масовою, а ціни на них знижуються.

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Автор: Лариса Козова