Парубка вже затримували за прогулянки в оголеному вигляді - він завжди скаржиться на "комах по тілу".

У місті Чорноморськ Одеської області мешканці поскаржились на оголеного чоловіка, який зайшов до під’їзду житлового будинку.

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Як повідомляється на сторінці чорноморської «Муніціпальної варти» у Facebook, інцидент стався на проспекті Миру.

Співробітники варти затримали порушника – ним виявився хлопець, якого раніше вже затримували оголеним на вулицях міста. Як і минулого разу, парубок скаржився на «комах по тілу».

Хлопця передали медикам швидкої. За попередніми висновками, він перебував під впливом наркотичних речовин.

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Автор: УНІАН