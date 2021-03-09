У місті Чорноморськ Одеської області мешканці поскаржились на оголеного чоловіка, який зайшов до під’їзду житлового будинку.
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Як повідомляється на сторінці чорноморської «Муніціпальної варти» у Facebook, інцидент стався на проспекті Миру.
Співробітники варти затримали порушника – ним виявився хлопець, якого раніше вже затримували оголеним на вулицях міста. Як і минулого разу, парубок скаржився на «комах по тілу».
Хлопця передали медикам швидкої. За попередніми висновками, він перебував під впливом наркотичних речовин.
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