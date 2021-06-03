У підлітка через високовольтний розряд обпечена майже чверть тіла.

В Івано-Франківську медики борються за життя 17-річного хлопця, який дістав опіки на залізничному мосту.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що сусід потерпілого по гуртожитку знайшов його на мосту в одній з промзон міста. У підлітка через високовольтний розряд обпечена майже чверть тіла.

Місцеві кажуть, що ця споруда дуже популярна серед любителів екстремальних фото. А тому у поліції припускають, що хлопець видерся на опору заради світлини. Там, імовірно, втратив рівновагу і падаючи, зачепив електричні дроти.

Сам потерпілий наразі не може розповісти, що сталося, бо ще не відійшов від наркозу.

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Раніше на Чернігівщині загинув 16-річний хлопець, який намагався зробити селфі на даху вантажного потяга. Парубок заліз на потяг і отримав смертельний удар струмом від високовольтної лінії.

Поліцейські на місці події встановили, що підліток проживає в Києві та нещодавно приїхав у гості до дідуся в село. Того дня він відпочивав разом з друзями у лісосмузі неподалік залізниці.

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Автор: Дмитро Захаров