Водій - очевидець "перегонів" вирішив допомогти поліцейським та власним транспортом заблокував порушнику виїзд.

В Києві патрульні склали протокол на водія Renault, який вирішив влаштувати з ними «перегони» на зустрічній смузі. Коли авто зупинили, чоловік пересів на пасажирське сидіння і стверджував, що він пасажир, хоча в салоні більше нікого не було.

Про це повідомляється у Telegram Патрульної поліції Києва.

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Зазначається, що увечері 1 грудня патрульні їхали на допомогу колегам, які перебували на масштабній ДТП. Автопатрулю довелося увімкнути спецсигнали та виїхати на зустрічну смугу. Однак там службовий автомобіль раптово випередив Renault.

Патрульні подавали водію сигнал про зупинку, натомість керманич почав тікати та влаштовувати на дорозі небезпечні маневри. Патрульні поїхали за Renault на АЗС. Водій — очевидець перегонів вирішив допомогти поліцейським та власним транспортом заблокував порушнику виїзд.

«Після зупинки утікач перемістився на пасажирське сидіння та наполягав, що не кермував транспортом, попри те, що перебував у салоні один. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, але від освідування чоловік відмовився», - йдеться в повідомленні.

На водія склали протокол за ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та постанову за порушення ПДР.

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Автор: Дмитро Захаров