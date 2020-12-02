Патрульні приїхали в ТРЦ на виклик щодо бійки, однак помітили на місці дивну громадянку.

В одному з ТРЦ Києва поліцейські стали свідками того, як жінка нюхала білий порошок просто за столиком, не звертаючи увагу на людей поруч. На запитання патрульних жінка підтвердила, що вживає наркотики.

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Про це повідомляється у Facebook Патрульної поліції Києва. Так, увечері 2 грудня правоохоронці прибули на виклик щодо бійки у торговельному центрі на вулиці Декабристів. Як виявилося, сторони самостійно владнали конфлікт, тож патрульні збирались покинути місце пригоди.

Однак тоді їх увагу привернула жінка, що нюхала зі столика білий порошок. При собі в неї був пакетик з подібною речовиною. У спілкуванні з інспекторами громадянка визнала, що це наркотик.

Жінку затримали, на місце прибули слідчі.

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Автор: Дмитро Захаров