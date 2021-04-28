Родина неповнолітньої наразі відмовилася від написання заяви.

В Театральному сквері Маріуполя 27 квітня дістала ножове поранення 14-річна дівчина. За попередніми даними, травму їй наніс одноліток.

Про пригоду повідомляється на сайті Маріупольского райуправління поліції.

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Зазначається, що вчора правоохоронці отримали повідомлення про те, що неповнолітній маріуполець спричинив колоте тілесне ушкодження 14-річній школярці.

На місце виїжджав наряд патрульних поліцейських, постраждалій надали медичну допомогу. Поранення виявилось легким, дівчині нічого не загрожує. Предмет, яким було поранено дівчину, встановлюється.

Родина неповнолітньої наразі відмовилася від написання заяви. Інспектори сектору ювенальної превенції однак проводять перевірку та встановлюють повні обставини інциденту.

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Автор: Дмитро Захаров