В Одесі під час навчальних стрільб отримав поранення поліцейський.
Про це журналістам повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.
"У поліцейського випав з рук пістолет, автоматично стався постріл, і куля влучила в область живота", - сказали в поліції.
Потерпілого госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Туди терміново викликали бригаду хірургів з Військово-медичного центру Південного регіону, які мають великий досвід проведення подібного роду хірургічних операцій.
Зараз з'ясовуються всі подробиці події.
Як повідомили УНІАН у регіональному главку Нацполіції, потерпілий – молодий чоловік.
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