Він госпіталізований у важкому стані, його оперують.

В Одесі під час навчальних стрільб отримав поранення поліцейський.

Про це журналістам повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

"У поліцейського випав з рук пістолет, автоматично стався постріл, і куля влучила в область живота", - сказали в поліції.

Потерпілого госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Туди терміново викликали бригаду хірургів з Військово-медичного центру Південного регіону, які мають великий досвід проведення подібного роду хірургічних операцій.

Зараз з'ясовуються всі подробиці події.

Як повідомили УНІАН у регіональному главку Нацполіції, потерпілий – молодий чоловік.

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Автор: Лариса Козова