Інспектору загрожує до 8 років позбавлення волі.

В Одесі судитимуть патрульного, який зламав ніс 17-річному юнакові.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, патрульний безпідставно застосував силу до 17-річного місцевого жителя.

Інспектор без вагомої причини зупинив підлітка, а під час так званого «виховання» надів на нього кайданки і вдарив кілька разів кулаком в обличчя. Від ударів потерпілий дістав закритий перелом кісток носа.

Інспектор поліції звинувачується в перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством і застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Автор: Лариса Козова