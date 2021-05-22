В Одесі судитимуть патрульного, який зламав ніс 17-річному юнакові.
Як повідомили в Державному бюро розслідувань, патрульний безпідставно застосував силу до 17-річного місцевого жителя.
Інспектор без вагомої причини зупинив підлітка, а під час так званого «виховання» надів на нього кайданки і вдарив кілька разів кулаком в обличчя. Від ударів потерпілий дістав закритий перелом кісток носа.
Інспектор поліції звинувачується в перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством і застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Києві з пістолету поранено військовослужбовця
- У Львові чоловік розтрощив п'ять автівок та магазин (фото)
- На Харківщині п’яний мотоцикліст, який потрапив у ДТП, влаштував дебош у лікарні (фото)
- На Донеччині чоловік на очах у хлопчика забив цеглиною його матір
- Різанина в одеському барі: у поліції розповіли подробиці розбірок
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram