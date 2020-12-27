Матір дитини стверджує, що, йдучи на роботу, залишила дитину з батьком.

В Одесі в маршрутному таксі виявлена шестирічна дівчинка, одягнена лише в піжаму і капці.

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Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався напередодні, 26 грудня.

«Про шестирічну дитину, що їхала в одній з міських маршруток без супроводу дорослих, правоохоронцям повідомила місцева мешканка. Дівчинка назвала поліцейським своє ім'я, прізвище і заклад, в якому навчається», - йдеться в повідомленні.

До пошуків батьків дитини негайно приєдналися представники Департаменту освіти і науки Одеської міської ради, які швидко вийшли на зв'язок з матір'ю дівчинки.

За словами жінки, вона, йдучи на роботу, залишила дочку на батька.

Правоохоронці встановлюють, яким чином малолітня дитина виявилася в маршрутці.

Як повідомив представник підрозділу ювенальної превенції главку Дмитро Ревун, дитині вдалося допомогти, завдяки небайдужим людям, які повідомили про подію до поліції.

«Дівчинка в піжамі та шльопанцях (при температурі 2 ° C), виявилася в незнайомій частині міста, сама, без супроводу дорослих», - зазначив Ревун.

Він підкреслив, що після відповідної правової процедури до суду буде направлено справу про адміністративне правопорушення за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

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Автор: Лариса Козова