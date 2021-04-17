Від дій зловмисника постраждали понад 100 сімей. Висотний будинок з 2016 року так і не побудований.

В Одесі судитимуть зловмисника, який привласнив майже 125 млн грн вкладників житлового кооперативу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, відомство направило до суду обвинувачувальний акт стосовно одного з голів обслуговуючого кооперативу "Набережний квартал - Жаботинського", якого підозрюють у заволодінні майже 125 млн грн коштів вкладників (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

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Зазначається, що забудовники у 2016-2017 роках збирали кошти від членів кооперативу на будівництво секції висотки по вул. Жаботинського. У цей час діяла заборона на будівництво, а ДАБК України своїм рішенням анулювала дозвіл на виконання робіт.

Надалі голова кооперативу спільно з іншими посадовими особами кооперативу та підприємств-контрагентів, використовуючи електронні ключі з електронними цифровими підписами, виданими банківськими установами на його ім'я, перерахував кошти вкладників на рахунки фіктивних підприємств. При цьому фактично будівництво не велося і до теперішнього часу не здійснено.

В результаті таких злочинних дій постраждали понад 100 сімей пайовиків.

На даний час за клопотанням прокурорів фігурант перебуває під вартою.

Що цьому передувало

В Одесі правоохоронці розслідують резонансну справу про недобудову житлового комплексу "Набережний квартал".

Навесні 2019 року прокуратура направила до суду справу стосовно колишнього директора кооперативу, причетного до махінацій із коштами інвесторів багатоповерхівки на вул. Жаботинського.

Повідомлялося, що у 2016-2017 роках керівник будівництва ЖК "Набережний квартал" брав вклади від членів кооперативу на будівництво секції висотного житлового будинку, в той час, як діяла заборона на будівництво. Зазначалося, що директор зібрав на будівництво майже 6 млн грн, а також розтратив на закупівлю матеріалів ще 11 млн грн з рахунків вкладників.

У жовтні 2020 року був заарештований інший фігурант - один з голів вищеназваного кооперативу, якого підозрюють у заволодінні майже 125 млн грн коштів вкладників. Він також отримав гроші від вкладників під будівництво секції цього будинку.

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Автор: Лариса Козова