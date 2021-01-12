Зловмисники вимагали від 20 тис. грн до 800 тис. доларів. ОЗУ діяло під «дахом» російських «злодіїв у законі».

В Одесі та Києві затримано учасників транснаціональної злочинної організації, які викрадали людей.

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Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, загалом проведено три етапи спецоперації, в ході якої затримано лідерів і 9 учасників етнічної транснаціональної злочинної організації, ще двох оголошено в розшук.

Зазначається, що затримані обґрунтовано підозрюються в скоєнні кількох вимагань і викраденнях людей з метою отримання викупу.

Зловмисники вимагали від 20 тис. грн до 800 тис. доларів.

«Кримінальні злочини скоювалися під керівництвом двох «злодіїв у законі», які перебувають на території РФ, і супроводжувалися фізичним насильством. У злочинній організації було два відокремлених «підрозділи» - в Києві та Одесі. «Працювали» вони як на території цих областей, так і в інших регіонах», - йдеться в повідомленні.

До складу злочинної групи входило 12 осіб. Її лідер та учасники - вихідці з іншої країни.

В ході документування їхнбої протиправної діяльності поліцейські встановили людей, які допомагали зловмисникам.

Під час проведення перших двох етапів спецоперації правоохоронці затримали лідера злочинної організації та чотирьох її учасників. Зараз вони перебувають під вартою. Ще чотирьох осіб примусово видворили за межі України за порушення норм міграційного законодавства.

Як зазначається, нещодавно правоохоронці за силової підтримки спецназівців провели третій етап поліцейської спецоперації на території Одеси, Києва і Київської області. За його результатами затримано п'ятьох зловмисників. У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів вилучили зброю, боєприпаси, ножі, «чорнові» записи, розписки, печатки, флеш-накопичувачі, гроші, автомобілі та інші речі, що підтверджують їх злочинну діяльність на території України.

Зараз двом фігурантам повідомлено підозри за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Іншим трьом - за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання п'ятьом фігурантам запобіжного заходу. Слідство триває.

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Автор: Лариса Козова