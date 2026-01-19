Ворог підтягує резерви: Сирський розповів про плани росіян у Покровську

Головком зазначив, що віддав розпорядження для посилення підтримки наших воїнів, зокрема безпілотною складовою.

Ворог підтягує резерви до Покровська, шукає можливості для прориву оборони. Про це в Telegram повідомив головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, який побував з робочою поїздкою на Покровському напрямку.

Він зазначив, що ситуація залишається складною, у районі агломерації Покровськ-Мирноград триває "виснажливе протистояння", щоденно тут відбувається близько пів сотні бойових зіткнень.

"Противник намагається нарощувати тиск: підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву нашої оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами. За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку", – наголосив Сирський.

Відео дня

Він зазначив, що особливу увагу приділяють збереженню життя особового складу Сил оборони України та підтриманню бойових спроможностей підрозділів. За його словами, пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку, - підвищення стійкості оборони, безперервне логістичне забезпечення, фективність вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління.

"Віддав необхідні розпорядження для посилення підтримки наших воїнів, зокрема безпілотною складовою". – повідомив Сирський.

Покровський напрямок - новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 січня, у 132 окремому розвідувальному батальйоні 7 корпусу ШР ДШВ розповіли, що упродовж доби на Покровському напрямку українські військові зачистили ділянку місцевості протяжністю близько 900 метрів.

Військові зазначали, що операція здійснювалася в межах планової роботи з покращення тактичного положення та зниження активності противника в смузі відповідальності.

Вас також можуть зацікавити новини: