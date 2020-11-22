Патрульні в ході розшукових заходів знайшли автомобіль на вулиці Мечникова.

21 листопада 2020 року в центрі Одеси водій на Chrysler збив 98-річного чоловіка і втік з місця ДТП.

Про це повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.

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ДТП сталася на перетині вулиць Новосельського та Торгової.

Патрульні в ході розшукових заходів знайшли водія, який втік з місця ДТП.

За попередньою інформацією, водій збив пішохода на регульованому перехресті.

"25-річного водія та автомобіль інспектори повернули на місце аварії для складання відповідних матеріалів. Потерпілий - 98-річний чоловік - доставлений в міську лікарню", - повідомили в управлінні.

Попередня ДТП в Одесі

20 листопада 2020 року в Одесі п'яний водій збив на переході 17-річну дівчину та врізався в трамвай.

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Автор: Лариса Козова