21 листопада 2020 року в центрі Одеси водій на Chrysler збив 98-річного чоловіка і втік з місця ДТП.
Про це повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.
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ДТП сталася на перетині вулиць Новосельського та Торгової.
Патрульні в ході розшукових заходів знайшли водія, який втік з місця ДТП.
За попередньою інформацією, водій збив пішохода на регульованому перехресті.
"25-річного водія та автомобіль інспектори повернули на місце аварії для складання відповідних матеріалів. Потерпілий - 98-річний чоловік - доставлений в міську лікарню", - повідомили в управлінні.
Попередня ДТП в Одесі
20 листопада 2020 року в Одесі п'яний водій збив на переході 17-річну дівчину та врізався в трамвай.
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