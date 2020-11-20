Постраждалою виявилася військовослужбовець, її госпіталізували.

Напередодні в Одесі автомобіль «Таврія» збив на пішохідному переході 17-річну дівчину і врізався у трамвай.

Як повідомили журналістам у прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області, ДТП сталося приблизно о 15:00 на вул. Маловського.

Зокрема, водій на «Таврії», рухаючись по вул. Маловського в напрямку вул. Балківської, на нерегульованому пішохідному переході збив людину.

«Потім за інерцією продовжив рух, виїхав за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з трамваєм, який стояв на зупинці», - повідомили в управлінні.

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Перевірка водія приладом «драгер» підтвердила наявність алкоголю в організмі водія - 1,87 проміле.

Зазначається, що 17-річну постраждалу госпіталізували.

Як повідомили УНІАН в прес-службі комунального підприємства «Одесміськелектротранс», автомобіль «Таврія» скоїв наїзд на військовослужбовця, потім збив огорожу і врізався в трамвай маршруту №12.

За попередніми даними, потерпіла отримала травму стегна, швидка допомога доставила її у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (Одеса).

Автомобіль і трамвай дістали механічні пошкодження.

Як зазначив представник підприємства, через аварію понад три години було заблоковано рух трамвайних маршрутів № 12 та №15.

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Автор: Лариса Козова