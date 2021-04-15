Статус "смотрящого" він отримав за погодженням зі "злодієм в законі".

В Одесі повідомлено підозру ув'язненому, який став «смотрящим» у виправній колонії і поширював в ній наркотики.

Як повідомили УНІАН у Управлінні стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, 14 квітня повідомлено підозру у постачанні наркотиків та розповсюдженні злочинного впливу «смотрящому» у виправній установі.

В даний час цей чоловік відбуває покарання за крадіжку і знаходиться в статусі так званого «смотрящего» по одній з ділянок Одеської виправної колонії.

Зазначається, що оперативники Управління, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури встановили, що 34-річний чоловік налагодив канал постачання наркотичних речовин на територію режимної установи. Підключивши спільників, які перебувають на волі, зловмисник координував отримання та розповсюдження заборонених речовин серед засуджених.

Крім того, правоохоронці отримали докази того, що «смотрящий» поширив власний вплив в колонії. Зокрема, схиляв інших ув'язнених до споживання і збуту наркотиків, спонукав їх порушувати правила перебування в колонії і закликав дотримуватися так званих «злодійських законів».

У середу "смотрящему" повідомлено про підозру за ч.2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) і ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, зберігання, збут і т. д. наркотичних засобів і психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Двоє його спільників отримали підозри раніше, на початку квітня, після проведення обшуків та інших слідчо-оперативних заходів. Їм інкримінують ч.2 ст. 307 КК України.

Як уточнили Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, підозру оголошено відбуваючому покарання жителю Подільська.

«У колонії під час відбування покарання чоловік систематичними порушеннями режиму утримання отримав статус «смотрящого», який призначають кримінальні авторитети з волі за погодженням з так званим «злодієм в законі», - повідомили в поліції.

Наркотики, спиртні напої, мобільні телефони та інші заборонені речі порушник постачав в колонію за допомогою перебуваючих на волі представників злочинного світу, зв'язок з якими тримав за допомогою терміналів мобільного зв'язку.

Він чинив вплив на засуджених, координував їх дії і вимагати від них гроші.

За місцем відбування покарання фігуранта в ході обшуку були вилучені канабіс, мобільні телефони та інші предмети, які є доказом у справі.

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Автор: Лариса Козова