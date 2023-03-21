Внаслідок аварій рух на трасі Одеса-Рені ускладнено.

На Одещині в Ізмаїльському районі сталися дві дорожньо-транспортних пригоди з участю вантажівок, троє водіїв загинули. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Аварії сталися сьогодні вранці на автодорозі Одеса – Рені неподалік села Нові Трояни та селища Суворове", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ДТП неподалік Нових Троян сталася близько 7:00. Попередньо встановлено, що 45-річний житель Миколаївської області, керуючи завантаженим автомобілем Volvo, пересувався у напрямку міста Ізмаїл. Неподалік вказаного села він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся набік. Від отриманих травм водій загинув до приїзду "швидкої".

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"Щодо другої ДТП, яка сталася приблизно за дві години потому біля селища Суворове, попередньо відомо: водій вантажівки DAF з напівпричепом теж рухався у напрямку Ізмаїла. Він теж не впорався з керуванням, унаслідок чого виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з такою самою вантажівкою DAF. Водії обох загинули", - йдеться у повідомленні.

Наразі співробітники територіального підрозділу поліції встановлюють повні обставини дорожньо-транспортних пригод.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами) Кримінального кодексу України.

Зараз на ділянці біля селища Суворове (траса міжнародного значення Одеса-Рені) рух транспорту ускладнено, його корегують поліцейські.

Трагічна ДТП на Одещині - загинув батько та дві його маленьки доньки

Як повідомляв УНІАН, у січні в Одеській області сталася трагічна ДТП. Слідчі встановили, що 31-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, з‘їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

В результаті ДТП водій і його доньки двох та семи років загинули від отриманих травм до приїзду швидкої. 23-річну дружину чоловіка та ще одну п’ятирічну доньку в тяжкому стані доправили до місцевої лікарні.

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