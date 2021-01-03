Хлопчик отримав поранення в щелепу.

В Одеській області госпіталізована 6-річна дитина, яка отримала вогнепальне поранення.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в Тарутинському районі.

Відзначається, що 6-річний хлопчик з вогнепальним пораненням щелепи 1 січня доставлений в районну лікарню.

Читайте такожПетарда влучила в голову 10-річному хлопчику

За даними поліції, стан дитини поки що стабільний.

«З будинку пораненої дитини, де він проживає із сім'єю, поліцейські вилучили три одиниці мисливської зброї з відповідними дозволами, яка на момент вилучення перебувала в сейфі», - повідомили в главку.

Призначено ряд експертиз, правоохоронцям належить встановити обставини поранення дитини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією статті 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

За іншими даними, хлопчик зазнав поранення нібито граючись з петардою.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова