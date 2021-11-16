Гасіння пожежі ускладнюється сильними поривами вітру.

У курортному селищі Грибівка Одеської області загорілася база відпочинку "Лаванда".

Про це повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

15 листопада приблизно о 21:20 до служби "101" надійшло повідомлення про загоряння будівлі на території бази відпочинку "Лаванда" по вулиці Середня,1.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що відкритим полум'ям горить двоповерхова дерев'яна будівля. У той момент площа загоряння склала приблизно 300 кв. м.

Читайте такожУ Києві в ресторані на Подолі сталася пожежа (фото)"Гасіння пожежі ускладнюється сильними поривами вітру", - зазначили в прес-службі.

Організована подача води з пожежного водоймища на поруч розташованій базі відпочинку. Також воду підвозять з річки Барабой.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в курортній зоні Одеси горів популярний нічний клуб True Man.

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Автор: Лариса Козова