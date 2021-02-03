Під час судового засідання підозрюваний визнав свою провину і щиро розкаявся у скоєному.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області оштрафував чоловіка, який в нетверезому вигляді демонстрував свій статевий член у парку на вулиці Руській.

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Як слідує з судової постанови, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пригода сталась 16 січня. Нетверезий чоловік влаштував «видовище» перехожим в парку «Топільче», біля ресторану «Ковчег». Очевидці пригоди викликали на місце поліцію.

Під час судового засідання підозрюваний визнав свою провину і щиро розкаявся у скоєному.

Суд визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві і наклав на нього штраф в розмірі семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 гривень.При тому він має сплатити і судовий збір в 454 гривні.

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Автор: УНІАН