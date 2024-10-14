Не виключено, що це ворог так намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах України.

Поліція проводить перевірку на об’єктах по країні, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування. Як розповіли у Національній поліції України, на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших суб’єктів в кількох регіонах країни надходять анонімні листи про замінювання їхніх будівель. У зв’язку з цим проводяться перевірки.

Зауважується, що Нацполіція вже не перший рік стикається з такими повідомленнями, тож напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події.

"Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт", - йдеться у повідомленні.

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Так, на місцях працюють профільні служби. А громадян поліція закликає бути уважними та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків. За результатами перевірок буде повідомлено додаткову інформацію.

Речниця Нацполіції Олена Бережна в коментарі УНІАН розповіла, що "по всій Україні приходять ці повідомлення, вони реєструються в режимі реального часу".

"Тому що це абсолютно різного роду... Це і органи державної влади, і місцевого самоврядування, і навчальні заклади, і приватні об’єкти. Вони отримали всі ці електронні листи. Імовірніше за все, як завжди, що це інформаційно-психологічні спецоперації, тому що така інформація про замінування надходить кожного дня, фейкові повідомлення. Але вони відпрацьовуються. Сьогодні просто була масова розсилка", - сказала вона.

Речниця зауважила, що конкретну кількість об’єктів зараз назвати не може, тому що інформація від різних об’єктів про надходження повідомлень про начебто замінування досі надходить до поліції.

Водночас начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі зазначив, що на електронну пошту Луганської ОДА надійшло повідомлення про замінування будівлі.

"Аналогічні або схожі листи, в яких йдеться про ймовірну загрозу теракту, сьогодні, 14 жовтня, отримали навчальні заклади, державні та комунальні установи у декількох регіонах країни. Серед них і Луганська обласна державна адміністрація, яка займає одне з приміщень у Дніпрі", - написав він.

Лисогор зауважив, що масовими повідомленнями про замінування адміністративних будівель ворог намагається дестабілізувати роботу державних структур та здійснити вплив на працівників.

Інші надзвичайні новини України

Як повідомляв УНІАН, у вересні мер Львова Андрій Садовий зауважив, що невідомі розтрощили одне з центральних кафе міста, а також підпалили відразу вісім об’єктів, зокрема кінотеатр "Дзвін".

Опісля в анонімних Telegram-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Так, через це у школах Львова працювала поліція.

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