Зловмисник з метою виконання завдання шукав тротил.

Служба безпеки України затримала ворожого поплічника з Черкас, який готував підрив залізниці в області.

Як йдеться у повідомленні СБУ, проведено багатоетапну спецоперацію у Черкаській області.

"У результаті комплексних заходів затримано поплічника рашистів, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил. Також він збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами. Крім того, фігурант "зливав" російським окупантам локації системи протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні.

Як з'ясували в СБУ, за передачу розвідданих він отримував від 100 до 200 доларів на декілька власних банківських карток.

"Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" під час чергової спроби передачі інформації російським куратором. Тим самим Служба безпеки запобігла вчиненню диверсії проти Сил оборони і заблокувала передачу агресору закритих відомостей", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними слідства, ворожим поплічником є мешканець Черкас, який раніше відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.

"Фігурант підтримував комунікацію з окупантами через анонімний чат, де закріплював фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та робив позначки на електронних картах", - йдеться у повідомленні.

Також, при обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також банківські картки, куди надходили гроші з РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує покарання до 12 років тюрми.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, у червні Служба безпеки України затримала ще одного агента Головного управління генштабу ЗС РФ, ним виявився працівник місцевої станції "Укрзалізниці".

Чоловік планував підрив залізничної станції у Дніпропетровській області. Також він збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення зброї, яку партнери надавали Україні.

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