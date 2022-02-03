За даними СБУ, вони розгорнули свою діяльність на Закарпатті, в Маріуполі та Кропивницькому і закликали до зміни меж території України.

Служба безпеки України заявила про блокування мережі інтернет-агентів, яких координували з РФ.

"Вони розгорнули свою діяльність на Закарпатті, в Маріуполі та у Кропивницькому і закликали до зміни меж території України. Використовуючи фейкові акаунти, агітатори репостили деструктивний контент з російських пропагандистських сайтів. А один зі зловмисників закликав до агресивної війни та популяризував угруповання бойовиків ОРДЛО. Їхню підривну діяльність координували представники спецслужб РФ", - повідомляється в Telagram-каналі СБУ.

Як уточнили у прес-центрі Служби безпеки, в Маріуполі кіберфахівці викрили місцевого жителя, який через заборонені соцмережі агітував за порушення територіальної цілісності України. Також зловмисник закликав до агресивної війни проти України та популяризував угруповання бойовиків ОРДЛО. Крім того, він підшукував собі "прихильників" для вербування та залучення до протиправної діяльності.

Зараз чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій), ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Кропивницькому викрито представника місцевої громадської організації, який через інтернет закликав до захоплення влади в Україні. Також він намагався проводити підривну діяльність серед мешканців обласного центру для дестабілізації внутрішньої обстановки в регіоні.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

Читайте такожЗакарпатська лікарка заробляла до півмільйона гривень на місяць за фейкові щепленняНа Закарпатті нейтралізовано групу ворожих інтернет-агентів. Її організували двоє місцевих жителів. За завданням своїх "кураторів" вони поширювали агітацію щодо зміни меж території України. Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій.

У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України викрила трьох зловмисників, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки на Черкащині.

Також СБУ опублікувала докази планування агентом РФ терактів в Одесі.

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