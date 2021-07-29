Щомісячний "прибуток" ділків від наркобізнесу становив понад 3 млн грн.

Служба безпеки України під час спецоперації у Києві та Запорізькій області заблокувала канал збуту в Україні контрабандних екстазі та кокаїну.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що учасники групи налагодили транснаціональний канал незаконного переправлення кокаїну, екстазі та психотропів ЛСД на територію нашої країни. Одержаний від іноземних спільників "товар" зловмисники реалізовували через власну розгалужену мережу дилерів у різних регіонах України.

Читайте такожВ Україні перекрили канал контрабанди наркотиків: вилучили героїну на 1 мільярд гривень (фото)

Правоохоронці затримали у Києві організатора і двох активних учасників угруповання під час збуту чергової партії наркотиків.

У ході обшуків за місцями перебування ділків у столиці та Запорізькій області виявлено підготовлені до продажу майже 2 тис. пігулок екстазі, приблизно 0,5 кг кокаїну, марки ЛСД, понад 1 кг канабісу.

Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 2,5 млн грн.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Світлана Закелова