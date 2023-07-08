Один з "любителів" репертуару російської співачки заявив, що він військовий. Проте документів не показав.

В місті Запоріжжя стався черговий скандал через пісні російських виконавців: на цей раз до прослухування репертуару "путіністки" Ірини Аллегрової, можливо, причетний військовий.

Йдеться про інцидент, який нібито виник в закладі "Куманьок". Відповідний ролик опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц".

Компанія під час відпочинку слухала пісні виконавців країни-агресора. Це викликало запитання в однією з українок, яка вирішила зняти подію на відео.

"Ви знаєте, що у нас заборонена у місцях громадського відпочинку російська музика", - вказала жінка.

У відповідь на зауваження одна з "шанувальниць" пісень Аллегрової зазначила, що прослуховування російських виконавців - справа смаку.

Потім у сварку втрутився ще один учасник компанії. Він заявив, що являється військовим.

"Я військовий, що далі? Ну? Показати вам документи?", - запитав він.

Також "військовий" зазначив, що Україна - держава багатьох мов, де спілкуються також на російській й на армянській.

У Запоріжжі стався скандал із військовим, якого не пустили до закладу

Нагадаємо, що 1 червня в пляжно-розважального комплексу Запоріжжя стався скандал через дії працівників. Вони відмовили бійцю ЗСУ у каві та не пустили до закладу через військову форму. Працівники аргументували свої дії тим, що нібито в них відпочиває багато дітей, яких таке може налякати.

Пізніше з'ясувалося, що йдеться про комплекс Pool&Beach. Адміністрація закладу у соцмережах намагалася спростувати конфлікт та вибачилася за некоректну поведінку персоналу.

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