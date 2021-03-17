За даними поліції, ампули з вакциною не ушкоджені.

У Тернополі у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль, який перевозив вакцини від COVID-19.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася сьогодні, 17 березня, близько опівдня на вул. Микулинецькій.

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За попередньою інформацією, автомобіль марки Renault Duster, що належить медзакладу, зупинився на регульованому пішохідному переході. В цей момент у нього ззаду в'їхав Ford. Попередня причина аварії– недотримання дистанції водієм автомобіля Ford.

Зазначається, що автомобіль меддопомоги їхав у місто Бучач і віз вакцину від COVID-19. На момент аварії у Renault, крім водія, було ще четверо пасажирів. Трьох з них забрала швидка.

За даними поліції, ампули з вакциною не ушкоджені.

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Автор: Андрій Вацик