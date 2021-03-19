У Харкові 27-річний син вбив свою 53-річну матір.
Як розповіли у відділі комунікації обласної поліції, трагедія сталася 18 березня у квартирі на вулиці Старошишківській.
Читайте такожНа Харківщині напали на бригаду "швидкої": двоє людей в лікарніПравоохоронці, яких викликали на місце події ввечері, знайшли тіло жінки та затримали її сина.
«Зловмисник з невстановлених причин завдав жінці численні удари кулаками по обличчю та голові. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події», — розповіли в поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Чоловікові вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Харківщині рецидивіст жорстоко вбив вітчима співмешканки й заховав його тіло (фото)
- Ходив вулицею у майці і колготках: під Харковом мати залишила маленьких дітей у холодій хаті та без їжі (фото)
- Викрадали авто, продавали наркотики: у Харкові затримали дніпрян з амфетаміном, гранатами та зброєю (фото)
- На трасі під Харковом зіткнулися Tesla та Nissan: постраждали шестеро осіб (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram