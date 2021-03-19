Син бив жінку кулаками по обличчю та голові. Від отриманих травм вона померла.

У Харкові 27-річний син вбив свою 53-річну матір.

Як розповіли у відділі комунікації обласної поліції, трагедія сталася 18 березня у квартирі на вулиці Старошишківській.

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«Зловмисник з невстановлених причин завдав жінці численні удари кулаками по обличчю та голові. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події», — розповіли в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Чоловікові вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Автор: Катерина Комолова